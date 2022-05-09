Arnavutköy'de asker uğurlama konvoyunda kavga - Haberler

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Arnavutköy'de asker uğurlama konvoyunda kavga

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arnavutköy'de asker uğurlama konvoyunda kavga

Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde asker eğlencesi için düzenlenen konvoyda kavga çıktı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde asker eğlencesi için düzenlenen konvoyda kavga çıktı. Kavga polisin müdahalesiyle son buldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açılmak istendi. Konvoydaki bazı kişilerin buna karşı çıkması üzerinde kavga çıktı. O sırada devriye gezen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Kavga polisin müdahalesiyle son buldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih, Asker, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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