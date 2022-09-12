Son dakika haberi! Arnavutköy'de asker eğlencesi için konvoy yapıp yolu kapattılar

Son dakika 3. sayfa haberi... Arnavutköy'de asker eğlencesi için konvoy yapıp yolu kapattılar Trafiği kapatan asker eğlencesi kamerada Arnavutköy'de asker eğlencesi için araç konvoyu düzenleyen bir grup yolu trafiğe kapattı.

Arnavutköy'de asker eğlencesi için konvoy yapıp yolu kapattılar

Trafiği kapatan asker eğlencesi kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de asker eğlencesi için araç konvoyu düzenleyen bir grup yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen onlarca kişi cadde ortasında eğlenip oyun oynadı. Yaşanan o anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Dün, gece saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde asker eğlencesi için araç konvoyu düzenleyen bir grup, cadde ortasında araçlarını durdurarak yolu trafiğe kapattı. Yolu trafiğe kapattıktan sonra araçlarından inen onlarca kişi yol ortasında oynadı. Polisin müdahalesi ile yol tekrar trafiğe açılırken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.