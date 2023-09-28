Arnavutköy'de aşırı yağışlar sonrası okulda mahsur kalan öğrenciler böyle tahliye edildiArnavutköy'de etkili olan sağanak yağışın etkisiyle yollar göle döndü.

Arnavutköy'de aşırı yağışlar sonrası okulda mahsur kalan öğrenciler böyle tahliye edildi

Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağışın etkisiyle yollar göle döndü. Araçlar yollarda kalırken, bir evi su bastı. Okulda mahsur kalan öğrencileri itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tahliye etti.