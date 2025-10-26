Haberler

Arnavutköy'de Arkadaşlar Arasındaki Kavga Polis Müdahalesi Gerektirdi

Arnavutköy'de Arkadaşlar Arasındaki Kavga Polis Müdahalesi Gerektirdi
Güncelleme:
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, polis ekipleri müdahalede zorlandı. Kavga sırasında çevreye zarar verildi, olay yerinde gürültü yükseldi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslar hem birbirlerine hem de çevredeki araçlara saldırırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri müdahalede zorlandı. "Yere yat, yoksa biber gazı kullanmak zorunda kalacağım" uyarısında bulunan polisin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Bolluca Mahallesi Mavigöl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari bir araçla mahalleye gelen iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar hem birbirlerine hem de park halindeki araca saldırmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen ekipler, kavgaya karışan şahısları etkisiz hale getirmekte güçlük çekti. Ekiplerin defalarca "Yere yat, yoksa biber gazı kullanmak zorunda kalacağım" uyarısında bulunduğu anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Kavga sırasında çevreye bağıran ve küfreden şahısların gözaltına alındığı öğrenildi. Olay sırasında mahallede büyük bir gürültü yaşanırken, çevre sakinleri de sokağa döküldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

