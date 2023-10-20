Arnavutköy'de oto tamircisindeki 2 aracın camını kırarak toplam değerleri yaklaşık 20 bin lira olan teypleri çalan hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Arnavutköy'de araçların teyplerini çalan hırsız kamerada

2 teybi çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de oto tamircisindeki 2 aracın camını kırarak toplam değerleri yaklaşık 20 bin lira olan teypleri çalan hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 15 Ekim'de Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerinde faaliyet gösteren oto tamircisinin müşterilerine ait 2 aracın camlarının kırıldığı ve araçların toplam değerleri yaklaşık 20 bin lira olan teyplerin çalındığı

belirlendi. Şüpheli şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Şüpheli şahsın eşkali belirlendi. E.A. isimli şüpheli şahıs

Karlıbayır Mahallesi ormanlık alanda elindeki poşette araçlardan çalındığı belirlenen 1 adet teyp ile birlikte yakalandı. Yakalanan şüpheli E.A., "Otodan Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.