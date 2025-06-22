Arnavutköy'de Anne ve Çocuğa Oto Çarpması: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve bebek arabasındaki çocuğa otomobil çarptı. Olay anı kameraya yansıdı, ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını kaybetti.

Arnavutköy'de otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve bebek arabasındaki çocuğa çarpma anı kameraya yansıdı.

Arnavutköy Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında bebek arabasındaki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan anneye otomobil çarpmıştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Miraç E. (2) ile annesi ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ancak ağır yaralanan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamamıştı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde anne ve çocuğa yolun karşısına geçerken aracın çarptığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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