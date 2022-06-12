Arnavutköy'de ambulansa yol vermeyen araç sürücüsü cep telefonu kamerasına yansıdı - Haberler

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Arnavutköy'de ambulansa yol vermeyen araç sürücüsü cep telefonu kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arnavutköy Habipler Yolu'nda minibüs sürücüsü yan şerit boş olmasına rağmen arkasındaki ambulansa yol vermedi.

Arnavutköy Habipler Yolu'nda minibüs sürücüsü yan şerit boş olmasına rağmen arkasındaki ambulansa yol vermedi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken polis ekiplerinin sürücüye cezai işlem uyguladığı öğrenildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Arnavutköy - Sultangazi Yolu Habipler mevkiinde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, trafikte ilerleyen bir minibüs sürücüsü sağ şerit boş olmasına rağmen ambulansa yol vermedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekerken, polis ekiplerinin araç sürücüsüne cezai işlem uyguladığı öğrenildi.

(Batuhan Toprak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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