Arnavutköy'de alkollü adamın ilginç düşüş anları

Arnavutköy'de alkollü olduğu iddia edilen bir adamın yokuşta dengesini kaybederek bir binanın duvarına çarpması ve kaldırımdaki çukura düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolda yürüyen adam önce duvara çarptı sonra çukura düştü, ilginç anlar kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de alkollü olduğu iddia edilen adam ayakta durmakta zorlanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Önce bir binanın duvarına çarptı, sonrada kaldırımda oluşan çukura düştü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs yokuşa denk gelince dengesini kaybetmeye başladı. Sağa ve sola yalpalamaya başlayan şahıs önce yönünü değiştirip yol kenarındaki bir binanın duvarına çarptı. Daha sonra kaldırımda bodrum kata giriş için bırakılan çukura düştü. Görenleri gülümseten ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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