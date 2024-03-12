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Arnavutköy'de alacak verecek kavgası: Bir kişi silahla öldürüldü

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Arnavutköy'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi arkadaşını silahla kafasında vurarak öldürdü. Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Arnavutköy'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi arkadaşını silahla kafasında vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

İddiaya göre, saat 15.30 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir börekçide, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 arkadaş arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrasında belindeki silahını çıkartan Salih İ. (54), karşısında oturan arkadaşı Abdullah Ürkmez'i (60) kafasından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan bir noktada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırıdan hemen sonra yaşananlar ve saldırganın yakalanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Güncel Haberler

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