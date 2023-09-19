Arnavutköy'de ağaç kavgası: Kamyon şoförüne saldırı

Arnavutköy'de yola sarkan ağacın dallarına çarpan kamyon şoförüne böyle saldırdılar

İSTANBUL - Arnavutköy'de iddiaya göre yola sarkan ağacın dallarına çarparak zarar veren bir kamyon şoförü ile ağacın dikili olduğu bahçe sahipleri arasında kavga çıktı. Bahçe sahipleri ağaç dallarıyla kamyon şoförüne saldırarak, aracın camlarını kırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Arnavutköy 23 Nisan Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan bir kamyon dalları caddeye uzanan bir ağaca çarparak dallarına zarar verdi. Kazanın ardından ağacın dikili olduğu bahçe sahipleriyle kamyon şoförü arasında tartışma çıktı. Sonrasında bahçe sahipleri ağaç dallarıyla kamyon şoförüne saldırdı. Vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden son bulurken, saldırı anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde aracın camlarını sopalarla kırdıkları ve şoföre saldırdıkları görülüyor.