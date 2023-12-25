Arnavutköy'de 87 düzensiz göçmen yakalandı

Arnavutköy'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 87 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin taksi aracılığıyla Avrupa'ya geçişleri için sevk ve organizasyonlarını yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenlerin Arnavutköy'deki bazı adreslerde barındırıldığını tespit etti. Haraççı Mahallesi'nde belirlenen adrese yapılan operasyonda 23 düzensiz göçmen yakalanırken, ekiplerin aynı adres çevresinde bulunan metruk binalarda yaptıkları kontrollerde 64 düzensiz göçmen daha yakalandı. Operasyonda bu kişilerin taksi ile yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçişleri için sevk ve organizasyon yaptıkları tespit edilen M.A.H. ve M.Ö. gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 87 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan M.A.H. ve M.Ö. ise, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. Düzensiz göçmenlerin sevkinde kullanılan 2 taksinin ise bağlanarak trafikten men edildiği öğrenildi. - İSTANBUL