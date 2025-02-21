Arnavutköy'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. Alev alev yanan bina dron kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, bugün saat 15.15'te Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı komple sardı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler merdiven araçlarıyla çatıda çıkan yangına müdahale etti. Yangının bitişikteki diğer binalara sıçraması için ekiplere seferber oldu. Binada yaşayan vatandaşların dışarı çıktıkları öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Alev Alev yanan çatı dron ile görüntülendi

Yanan binadan yükselen alevler Arnavutköy'ün bir çok noktasından görülürken, ateş topuna dönen çatı havadan böyle görüntülendi. - İSTANBUL