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Arnavutköy'de 3 katlı binada paniğe neden oldu

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy'de 3 katlı binada paniğe neden olduİSTANBUL Arnavutköy'de 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Arnavutköy'de 3 katlı binada paniğe neden oldu

İSTANBUL Arnavutköy'de 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken binada bulunan vatandaşlar, tahliye edildi.

Yangın, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yukarı Pazar Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın çatı katında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken binada yaşayan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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