Arnavutköy'de 3 aracın karıştığı kaza kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de akşam saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir aracın oluşan trafiği fark etmeyerek iki araca çarptığı görüldü. Kaza sonrasında araçlarda ağır hasar oluşurken yaralanma veya can kaybı olmadı.

Arnavutköy - Sultangazi yolu orman işletmesi mevkiinde akşam saatlerinde gerçekleşen zincirleme kaza araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan araçları fark edemeyen minibüsün 2 araca çarparak durabildiği görüldü. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken kaza sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.