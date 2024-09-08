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Edirne'de Kaldırımda Şakalaşan Çocuğa Araç Çarptı

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Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde, kaldırımda arkadaşlarıyla şakalaşan 18 yaşından küçük bir çocuğun caddeden aniden fırlaması sonucu bir araca çarpması olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Edirne'de kaldırımda arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada aniden caddeye çıkan çocuğa arabanın çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İddialara göre; Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turhan Caddesi'nde kaldırımda yürürken arkadaşlarıyla şakalaşan 18 yaşından küçük İbrahim E.A. aniden caddeye fırladı. O esnada caddede seyreden gurbetçi aileye ait Hollanda plakalı otomobil, çocuğa çarptı. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yaralı çocuğun hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde İbrahim E.A.'nın kaldırımda yürürken aniden karşısına arkadaşının çıktığı ve kendisini kovaladığı görülüyor. Arkadaşından kaçarken caddeye fırlayan İbrahim'e otomobilin çarpması kameraya yansıyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası 3-sayfa edirne

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