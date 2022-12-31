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Arkadaşları tarafından darp eilen mendilci çocuğun yardımına vatandaşlar koştu

3. Sayfa Haberleri

Arkadaşları tarafından darp eilen mendilci çocuğun yardımına vatandaşlar koştu

Antalya'nın Serik ilçesinde mendil satan diğer çocuklar tarafından darp edildiği öğrenilen ve yerde hareketsiz yatan çocuğun yardımına vatandaşlar koştu.

Antalya'nın Serik ilçesinde mendil satan diğer çocuklar tarafından darp edildiği öğrenilen ve yerde hareketsiz yatan çocuğun yardımına vatandaşlar koştu. İsmi öğrenilemeyen yaşı küçük çocuk gelen ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Olay, Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle'de yaşandı. Yerde hareketsiz şekilde yatan çocuğu gören vatandaşlar 112 Acil servis ekiplerine haber verdi. Kafasından yaralandığı öğrenilen çocuk, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaptığı müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Çocuğun, kavga ettiği diğer mendil satan çocuklar tarafından darp edildiği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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