Arkadaşları tarafından alıkonuldu, imdadına ailesi yetişti: 2 yaralı - Haberler

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Arkadaşları tarafından alıkonuldu, imdadına ailesi yetişti: 2 yaralı

Arkadaşları tarafından alıkonuldu, imdadına ailesi yetişti: 2 yaralı

Diyarbakır'da 3 genç, dün gece saatlerinde alkol aldıktan sonra araçla gezerken, araç sahibi M.Ç., eve gitmek isteyince diğer iki arkadaşı tarafından silahla alıkonuldu, ailesi imdadına yetişti.

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Diyarbakır'da 3 genç, dün gece saatlerinde alkol aldıktan sonra araçla gezerken, araç sahibi M.Ç., eve gitmek isteyince diğer iki arkadaşı tarafından silahla alıkonuldu, ailesi imdadına yetişti.

Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FHB 713 plakalı otomobiliyle, eski arkadaşı Serdar D. ve Caner F. ile birlikte bir mekana giderek alkol alan M.Ç.; gece saatlerinde arkadaşlarıyla dolaştıktan sonra eve gitmek istediğini söyledi. Serdar D., belindeki tabancayı gösterip, sabah saatlerine kadar gezeceklerini söyleyerek M.Ç.'nin eve gitmesine engel oldu. Durumu ailesine mesaj yoluyla ileterek konum atan M.Ç.'nin aile fertlerinden A.Ç., M.Ç., T.E. ve M.E, kısa sürede yerlerini tespit ederek başka bir araçla önlerini kesti. Kısa süreli kovalamaca kazayla sonuçlandı. Araçta bulunan M.Ç., güvenli bölgeye alınırken elinde silahla aile fertleriyle kavga eden iki şahıs, arbedede bıçakla yaralanarak darp edildi. Olay yerinden kaçan şahıslar, güvenlik güçlerine haber verilmesi üzerine yakalandı. Yaralı şahıs Serdar D.'nin üzerinden çıkan tabancaya el konulurken, Caner F. de tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay sonucu A.Ç., M.Ç., Serdar D. ve Cafer F. gözaltına alındı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Tragger 3. Sayfa Haberler

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