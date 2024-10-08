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Arkadaşının Arabasını Ödünç Alıp Kaybolan Şahıs İçin Polis Devrede

Arkadaşının Arabasını Ödünç Alıp Kaybolan Şahıs İçin Polis Devrede
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Aydın'ın Söke ilçesinde, bir vatandaş arkadaşının arabasını ödünç aldıktan sonra kayıplara karıştı. M.C.Ş., T.S. isimli arkadaşının kendisinden aracı alarak ortadan kaybolduğunu ve Muğla'da olabileceğini belirtti. Olay sonrası polis çalışmalarına başladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir şahıs arkadaşının arabasını ödünç alarak geri vermediğini iddia ederek, şikayetçi oldu.

Söke'nin Kemalpaşa Mahallesi'nde 3 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, M.C.Ş. adlı vatandaş, T.S. isimli şahsın arabasını ödünç alarak ortadan kaybolduğunu iddia etti. M.C.Ş.'nin ifadesine göre, T.S.'nin kendisinden kısa süreliğine araç istediğini, arkadaşına verdiği araçtan ve kendisinden o günden bu yana haber alamadığını belirtti. M.C.Ş. kendisine ait aracı alarak kayıplara karışan ve ulaşılamayan T.S.'nin Muğla'da olabileceğini kaydetti.

Olayın ardından M.C.Ş., durumu polise bildirdiğini ve yetkililerden yardım talep ettiğini ifade etti.

Polis ekipleri, kayıp aracı bulmak için çalışma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Güncel Muğla Polis Hukuk Olay Söke

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