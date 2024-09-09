Arkadaşını önce dövdü sonra öldürdü

Şüpheli yakalanınca, " Bir anlık öfke ile bıçağı sapladım" dedi

ADANA - Adana'da seyyar dönerci tartıştığı arkadaşı tarafından önce öldüresiye darp edildi sonra bıçaklanarak öldürüldü. Olayın şüpheli polis tarafından yakalanırken ifadesinde, "Bir anlık öfke ile bıçağı sapladım" dediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, seyyar dönerci olan Ozan Alpay (27), tezgahında çalıştığı sırada yanına gelen arkadaşı Gökhan B. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında her iki taraf birbirine küfür edince kavga çıktı. Kavga sırasında Gökhan B., arkadaşı Ozan'ı öldüresiye darp etti. Ardından Gökhan, Ozan'ı göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ozan Alpay'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Alpay, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri söz konusu şüpheliyi yakalamak çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet polisleri şüphelinin kaçtığı yeri tespit etti. Şüpheli evinde yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyetteki sorgusunda şüpheli Gökhan B., " Alkollüydüm, kavga ettik küfürleşince bir anlık öfke ile bıçağı sapladım" dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.