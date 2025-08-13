Arkadaşını Öldürdüğünü İhbar Eden Genç Kayıplara Karıştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir genç, emlakçıyı arayarak arkadaşını öldürdüğünü bildirdi. Olay yerine giden polisler, başından vurulmuş bir cesetle karşılaştı. Polisi arayıp ihbarda bulunan M.U. ise kayıplara karıştı.

Olay, Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak'taki apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce daireyi kiraladığı öğrenilen M.U., emlakçıyı arayıp evde arkadaşını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Apartman dairesine giren polisler yaptıkları incelemede bir erkeğin ateşli silahla başından vurulmuş halde cansız bedeniyle karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morgu'na kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçtığı belirlenen M.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: Erkan UYSAL/ALANYA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
