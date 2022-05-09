Arkadaşını kuru sıkı tabanca kabzasıyla yaraladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arkadaşını kuru sıkı tabanca kabzasıyla yaraladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Arkadaşını kuru sıkı tabanca kabzasıyla yaraladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü bir şahıs, kavga ettiği arkadaşını kuru sıkı tabanca kabzasıyla kulağından yaraladı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü bir şahıs, kavga ettiği arkadaşını kuru sıkı tabanca kabzasıyla kulağından yaraladı.

Alkol alan 3 arkadaşın eğlencesi tatsız olayla bitti. Bülent Ecevit Bulvarı'nın Rumeli Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı ışıklar mevkiinde C.A., A.T. ve B.G.'nin araç içinde sözlü tartışması kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kurusıkı tabancayla 4 el havaya ateş açan C.A., arabadan inip uzaklaşmak isteyen A.T'yi kuru sıkı tabanca kabzasıyla kulağından yaraladı.

Dost kavgası, devriyeye çıkan polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi. Olayda kullanılan kurusıkı tabanca polis tarafından muhafaza altına alındı.

Yaralı A.T. tedavisi için hastaneye kaldırılırken, B.G. ve C.A. da gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, kavga, Çorlu, Silah, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title