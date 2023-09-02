Arkadaşını korumak isterken bıçaklanan market çalışanı genç hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde bir markette alkollü müşteri tarafından arkadaşını korumak isterken bıçaklanan Aydın Karay isimli market çalışanı hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

- Beylidüzü'nde arkadaşını korumak isterken alkollü müşteri tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir markette alkollü müşteri tarafından arkadaşını korumak isterken bıçaklanan Aydın Karay isimli market çalışanı hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz alkollü şahıs, markete girdi. İçeride bilinmeyen sebeple market çalışanlarından biri ile tartışmaya başlayan şüpheli, sinirle marketten ayrıldı. Bir süre sonra elinde bıçakla geri dönen şahıs, tartıştığı çalışana doğru yürümeye başladı. Saldırganı gören çalışan ve müşteriler panikle kaçarken şüpheli kasanın yanına kadar gitti. O sırada saldırgana müdahale edip iş arkadaşını korumaya çalışan diğer çalışan Aydın Karay, şahıs tarafından karnından bıçaklandı. Aldığı darbe sonrası yere düşen Karay, ayağa kalkarak dışarı doğru koşmaya başladı. Bıçaklı saldırgan ise ürünleri dağıtarak marketten çıkıp kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Karay'ın kaldırıldığı hastanede kan kaybından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili şüpheliyi yakalama çalışmalarına başlarken Karay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.