Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi tartıştığı arkadaşını 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte alkol alan Hasan Erdoğan (47) ve arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada S.K. tarafından 7 yerinden bıçaklanan Erdoğan ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Erdoğan'ı ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Erdoğan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi S.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN