Arkadaşına yardım etmek isteyen 20 yaşındaki genç canından oldu

Ankara'da tartıştığı arkadaşının akrabaları tarafından 12 yerinden bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki 2 çocuk babası genç, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 7 Eylül gecesi saat 01.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Yahyalar Mahallesi 943. Cadde'de meydana geldi. İddialara göre Ferdi Karabacak (20), arkadaşı Aykut K.'nin alkollü durumda araç kullanmasını istemeyerek aracın anahtarını aldı. Bunun üzerine Karabacak ile diğer arkadaşı Mehmet C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından arkadaşlarının yanından ayrılan Mehmet C., kısa süre sonra akrabası Ahmet C. ve Fırat C. ile tekrar Ferdi Karabacak'ın yanına geldi. Ellerindeki döner ve ekmek bıçaklarıyla saldırdıkları Karabacak'ı ağır yaralayan 3 şahıs, araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücuduna aldığı 12 bıçak darbesi sonucu yere yığılan Ferdi Karabacak sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Genç verdiği bir günlük yaşam savaşını kaybederken, 3 saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Evladını kaybeden annenin feryadı yürekleri dağladı

Oğluna tuzak kurulduğunu söyleyerek feryat eden acılı anne Ayşe Karabacak, "Oğlum arkadaşlarının yanına gitti. Alkollü arkadaşına, 'Seni bu halde bırakmam' diyerek arabasının anahtarını almış. Sonra diğer arkadaşı da oğluma, 'Sen ne karışıyorsun' demiş. Ferdi, arkadaşı içkili olduğu için anahtarı almış. Tartışmaya başlamışlar. Oğluma pusu kurdular. Tartıştığı arkadaşı daha sonra babasını ve diğer akrabalarını çağırmış. Tuzağa düşürdükleri oğluma bıçakla saldırmışlar. 5 kişi birden bıçaklarla oğlumu katlettiler. Benim canım yandı, başka anneler yanmasın. Oğlumun mahallede kimseye zararı yoktu. Sevilen sayılan birisiydi. 12 yerinden bıçaklanmış, vahşice öldürülmüş. Suçluların yakalanmasını istiyorum. Oğlumun kanı yerde kalmasın" dedi.

Ölmeden önce eşine saldırganların ismini vermiş

Ferdi Karabacak'ın dini nikahlı eşi İpek Deniz'e ölmeden önce saldırganların ismini verdiği de öğrenildi. İki çocuk babası olan Karabacak'ın eşi Deniz, çocuklarının öksüz kaldığını söyleyerek, "Eşim mahallede arkadaşıyla oturuyordu. Arkadaşı Aykut yanına gelmiş. Ferdi de, 'Sen çok sarhoşsun, seni bu şekilde göndermem' demiş. Eşim, Aykut'un geldiği arabanın anahtarlarını alıp cebine koymuş. Ardından da eşim, orada bulunan başka bir arkadaşıyla tartışma yaşamış. O arkadaşı eşime, 'Sen kimsin de adamın anahtarını alıp küçük düşünüyorsun' demiş. Sonra da akrabalarını alıp tekrar Ferdi'nin olduğu yere gelmişler. Eşime saldırmışlar. Vücudunda 12 tane bıçak izi vardı. Her yeri kanıyordu. Eşim ambulans içinde bana 'Sakin ol' dedi. Bana kendisine saldıranların ismini verdi. Eşimin kanının yerde kalmasını istemiyorum. Saldırganların yakalanmasını istiyorum. Benim eşim çok iyi birisiydi. İyilik yaparken öldü. Tartıştığı kişilerle de daha önce aralarında bir problem yoktu. İki çocuğum öksüz kaldı" ifadelerini kullandı.

Cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurladı

Seyyar satıcılık işi ile uğraşan Ferdi Karabacak için bugün öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Genç adamın cansız bedeni namazın ardından toprağa verilmek için gözyaşları arasında defin alanına götürüldü. Karabacak'ın yakınlarının cenazedeki feryatları ise yürekleri dağladı. - ANKARA