Arkadaşına Verdiği Parayı Kripto Parada Kaybeden Adam Saldırıya Uğradı

BURSA'da, 4 yılda biriktirdiği 80 bin TL'sini değerlendirmesi için verdiği Hasan Ş.'nin (28) parayı kripto parada kaybettiğini öğrenen Zafer K. (46), sinir krizi geçirdi. Zafer K.'nin demir parçasıyla saldırdığı Hasan Ş., askerlik şubesine sığınarak kurtuldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. 4 yılda biriktirdiği 80 bin TL ile yatırım yapmak isteyen Zafer K. (46) parayı arkadaşı Hasan Ş.'ye (28) verdi. Kısa sürede parayı ikiye katlayacağını belirten Hasan Ş., 80 bin TL'yi kripto paraya yatırdı. Bir süre sonra baranın battığını Zafer K., sinir krizi geçirip demir parçası ile Hasan Ş.'ye saldırdı. Kaçan Hasan Ş. yol üstünde bulunan askerlik şubesine sığındı. Buradaki görevliler, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, Hasan Ş. ile Zafer K.'yi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürdü.