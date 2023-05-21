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Arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde iki arkadaşın kavgası kanlı bitti.

Arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde iki arkadaşın kavgası kanlı bitti. Bir çocuk öldü.

Olay Gölbaşı ilçesi Şafak Parkında saat 17: 00 sularında meydana geldi. İddialara göre sabah okulda kavga eden iki öğrenci okuldan sonra Şafak Parkında buluşmak üzere sözleşti. Çocuklardan 14 yaşındaki U.B evden bıçak getirerek M.E.A'yı 4 yerinden bıçaklayarak yaraladı ve kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Hastanesine kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. U.B. polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Çocuk 3. Sayfa Haberler

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