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Arkadan çarptığı otomobil, refüjden atlayıp karşı şeride geçti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arkadan çarptığı otomobil, refüjden atlayıp karşı şeride geçti Facianın eşiğinden dönülen kazada otomobil, çarptığı araca bakmadan kaçtı Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çevreyolu Köprüsü yakınlarında, refüjden atlayıp karşı şeride geçen otomobilde şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Arkadan çarptığı otomobil, refüjden atlayıp karşı şeride geçti

Facianın eşiğinden dönülen kazada otomobil, çarptığı araca bakmadan kaçtı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çevreyolu Köprüsü yakınlarında, refüjden atlayıp karşı şeride geçen otomobilde şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Otomobilin kadın sürücüsü, aracına başka bir aracın arkadan çarptığını, kazanın ardından kısa süre durduğunu ve gittiğini söyledi.

Kaza, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Fatma Melisa I.'nın kullandığı 07 AHK 612 plakalı otomobilin, Manavgat Çevreyolu köprüsüne 100 metre mesafede refüjü atlayıp karşı şeride geçmesi sonucunda meydana geldi. Karşı şeridin kaza anında boş olması sayesinde büyük bir facianın yaşanmasının önüne geçilirken, kazayı şans eseri araç sürücüsü ve araçta bulunan yolcular burunları bile kanamadan atlattılar.

Trafik ekiplerine bilgi veren araç sürücüsü arkalarından gelen bir aracın kendi otomobillerine arkadan çarpması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve karşı şeride geçtiğini, kendilerine çarpan aracın kısa süre durduktan sonra yoluna devam ettiğini söyledi.

Olayın trafik kazası değil çarpıp kaçma olduğunu belirten trafik ekipleri, kaza yapan sürücüyü karakola yönlendirirken, çarpıp kaçan aracın bulunması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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