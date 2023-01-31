Arka arkaya yaşanan kazalarda motokuryeler kask sayesinde ölümden döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kısa aralıklarla meydana gelen ve motokuryelerin karıştığı trafik kazalarında motokuryeler, başlarındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattı.

İlk kaza, Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halindeki Cuma Demir'in kullandığı 07 AYC 86 plakalı motosiklete, Bahçelievler Mahallesi 5052 Sokak'tan Çetin Emeç Caddesi'ne çıkmakta olan Mehmet Ali Süzen'in kullandığı 07 BEH 727 plakalı araç çarptı. Kazada motokurye Demir yaralandı. Demir, kaskının takılı olması sayesinde kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından ehliyetinin yetersiz olduğu belirlenen motokuryeye ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 4 bin 64'er lira olmak üzere 8 bin 128 TL para cezası uygulandı.

Zincirleme kaza

Bu kazadan kısa bir süre sonra ise Bahçelievler Mahallesi 5001-5010 Sokak kesişiminde motokurye ve 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi 5010 Sokak'tan 5009 Sokak'a gitmekte olan motokuryenin kullandığı 07 AAZ 763 plakalı motosiklete, 5001 Sokak'tan Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan Mehmet Korkmaz'ın kullandığı 07 ABE 083 plakalı otomobil çarptı. Motosiklete çarpan otomobilin, yol kenarında park halindeki 07 DJZ 84 ve 07 ATY 107 plakalı otomobillere de çarparak zarar verdiği zincirleme kazada motosikletten düşen kurye, başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı. - ANTALYA