Arjantin'de kalp krizi geçiren balıkçı helikopterle kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arjantin'de kalp krizi geçiren balıkçı helikopterle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Arjantin'de kalp krizi geçiren balıkçı helikopterle kurtarıldı Arjantin açıklarında kalp krizi semptomları gösteren bir balıkçı, kurtarma helikopteriyle tekneden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

- Arjantin'de kalp krizi geçiren balıkçı helikopterle kurtarıldı

BUENOS AIRES - Arjantin açıklarında kalp krizi semptomları gösteren bir balıkçı, kurtarma helikopteriyle tekneden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Arjantin'in Chubut eyaletinin başkenti Rawson'ın 240 kilometre açıklarındaki bir teknede bir balıkçının kalp krizi belirtileri göstermesi üzerine kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Kaptanın yardım çağrısı üzerine olay yerine Arjantin donanmasına ait bir kurtarma helikopteri sevk edildi. Rahatsızlanan 47 yaşındaki balıkçı, helikopterden sarkıtılan sedye ile tekneden tahliye edildi. Helikopterde ilk müdahalenin yapıldığı balıkçı, Trelew havaalanına ulaştıktan sonra kendisini bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Balıkçının sağlık durumuna ilişkin yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalp Krizi Arjantin 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title