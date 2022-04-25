Arızalanan tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Fethiye Tersane Adası açıklarında motor arızası yapan ve sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.

Tersane adası açıklarında arıza yapan ve açık denizde sürüklenen tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Müdürlüğü kurtarma botu sevk etti. İçinde 3 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Fethiye'ye emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa