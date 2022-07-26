Arızalanan lüks yatı KIYEM ekipleri kurtardı Bodrum'da 30 metre boyundaki lüks yat açık denizde motor arızası yapınca Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Bodrum'da 30 metre boyundaki lüks yat açık denizde motor arızası yapınca Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Bodrum Kalesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 30 metre boyundaki lüks yat yardım talebinde bulundu. KIYEM-6 hızlı tahliye botu tarafından yedeklenen lük yat Bodrum Kalesi demir bölgesine emniyetle demirletildi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Bodrum 3. Sayfa Haberler

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