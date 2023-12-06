Arıza yapan kamyonetin freni tutmayınca gençler şok yaşadı

Antalya'nın Serik ilçesinde arıza yapan kamyonetin freni tutmayınca bir grup genç, kamyoneti iterek çalıştırmaya çalıştı. Ancak kamyonet başka bir araca çarparak kaza yaptı ve gençler büyük bir şok yaşadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde arıza yapan kamyonetin çalışması için bir grup genç, sürücüye yardım etmek istedi. Gençler, kamyoneti iterken aracın freninin tutmaması sonucu meydana gelen kaza sonrası hayatlarının şokunu yaşadı.

Olay, Serik ilçesi toptancı halinde meydana geldi. Üzerinde salatalık yüklü kamyonet arıza yapınca sürücüsü çevreden yardım istedi. Bunun üzerine bir grup genç kamyoneti iterek çalışması için destek olmaya çalıştı. Kamyonetin çalışması için hızlı bir şekilde aracı iten vatandaşlar, freni tutmayan kamyonetin başka kamyonete çarpmasıyla büyük şok yaşadı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi. Kaza sonrası maddi hasar oluştu. - ANTALYA