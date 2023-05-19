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Arıza için çıktığı elektrik direğinden düşen işçi öldü

Arıza için çıktığı elektrik direğinden düşen işçi öldü

3. Sayfa Haberleri

Artvin'in Yusufeli ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi, düşerek hayatını kaybetti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi, düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dokumacılar köyünde yaşanan elektrik arızası üzerine köye giden Erol Çelik (49) adlı işçi, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. - ARTVİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erol Çelik Yusufeli Artvin 3. Sayfa Haberler

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