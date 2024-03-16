Arılıkta gezintiye çıkan domuzlar böyle görüntülendi

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde doğayla iç içe bir konumda bulunan arılığa giren domuzlar, güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde; domuzların toprağı eşeleyerek yiyecek aradığı görüldü.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde 350 kovanıyla arıcılık yapan İsmail Akyüz'ün üretim tesisinde de yoğun mesai başladı. Baharın erken gelmesiyle çiçeklerle kaplanan arazide yoğun mesaiye başlayan arılar, depremzede arıcıya umut verdi. Depremzede arıcının davetsiz misafirleriyse çiftliğe giren domuzlar oldu. Çiftlikte gezintiye çıkan domuzlar zaman zaman arıların uçuş tahtalarını kırsalar da görüntülerde; toprağı eşeleyerek yiyecek aradıkları görüldü.

"O görüntüleri görmek heyecan verici oldu"

Domuzların zaman zaman enseleriyle kovanların uçuş tahtalarını kırdıklarını belirten İsmail Akyüz, "Domuzlar arılığın içine girdi. Burası yabani hayvanların popülasyonunun fazla olduğu bir yer. Arılığın içindeki toprağı eştikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Zaman zaman kovanların uçuş tahtalarını enseleriyle istemeden kırıyorlar. Küçük hasarlar veriyorlar, onu da telafi ediyoruz. Pek fazla bir sıkıntı yok. O görüntüleri görmek heyecan verici oldu" dedi.