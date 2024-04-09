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Arifiye'de alacak-verecek tartışması kanlı bitti

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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde alacak-verecek sebebi ile tartıştığı kişiyi bacağından silahla vurarak yaralayan şahıs kayıplara karıştı.

Olay, Arifiye Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen F.K. (36) ile D.K. arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında D.K., silah ile F.K.'yi bacağından vurarak yaraladı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı F.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Arifiye Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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