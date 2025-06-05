Arıcının Tütsüsü Ormanı Yaktı

Arıcının Tütsüsü Ormanı Yaktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Arıcının Tütsüsü Ormanı Yaktı
Haber Videosu

İzmir'in Foça ilçesinde, bir arıcının yaptığı tütsü nedeniyle orman yangını çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangına sebep olan arıcı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Arıcının tütsüsü ormanı yaktı

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde bir arıcının yaptığı tütsüden çıkan yangın ormana sıçradı. Alevler havadan ve karadan müdahale sonucu etkisiz hale getirildi.

Yangın bugün ilçede bulunan Gözde Kent mevkiinde saat 10.23'te çıktı. Bir arıcının tütsü yapması sonucu alevler ağaçlara ve otlara sıçradı. Ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ilk müdahaleyi 10.33'te yaptı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait, 2 uçak, 3 helikopter alevlere havadan, 12 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer de karadan müdahale etti.

Yangın saat 11.47'de kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Yangına sebep olan arıcının ise hakkında yasal işlem yapılarak savcılığa sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY TOPTAŞ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
Almanlar gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti

Galatasaray'ın yıldızına yeni talip! Kulüp çuvalla para kazanabilir
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor

4 metre yüksekten uçan Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Galatasaray yeni Mertens'ini buldu

Galatasaray yeni Mertens'ini buldu
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Narin davasında itirafçı Nevzat'ın uykularını kaçıracak gelişme
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
CHP kurultayına ilişkin iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi

CHP kurultayına ilişkin iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.