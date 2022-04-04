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Arıcı barakası yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arıcı barakası yandı

Bayburt'ta arıcı barakası yanarak kül oldu.

BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta arıcı barakası yanarak kül oldu.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gençosman köyünde arıcılık işiyle uğraşan Ali Şahin'e ait arıcı barakasında, yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği barakada yatak, koltuk, televizyon gibi eşyalar küle dönerek maddi hasar meydana geldi. Can kaybı yaşanmayan olayda, itfaiye ekipleri rüzgarın da şiddetli estiği alanda başka bir yangın büyümesine engel olarak yangını kontrol altına aldı.

Sebebi bilinmeyen yangın, olay yeri raporunun ardından netlik kazanacak. - BAYBURT

Arıcı barakası yandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ali Şahin, Bayburt, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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