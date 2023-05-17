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Arı kovanı yüklü pikap yan yattı, 60 kovan arı telef oldu

Arı kovanı yüklü pikap yan yattı, 60 kovan arı telef oldu

3. Sayfa Haberleri

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arı kovanı yüklü pikap virajı alamayınca yan yattı.

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arı kovanı yüklü pikap virajı alamayınca yan yattı. Kazada 60 kovan arı telef olurken 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Gümüşhane merkez Tekke Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Trabzon'dan Bayburt'a giden K.Ş. idaresindeki 61 DD 047 plakalı arı kovanı yüklü pikap Tekke Köyü girişi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle virajı alamayınca yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen pikap içerisinde bulunan ve hafif şekilde yaralanan sürücü K.Ş. ve eşi H.Ş. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edilirken, pikap içerisinde bulunan 60 kovan arı yol kenarına saçılarak telef oldu. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gümüşhane Bayburt Trabzon 3. Sayfa Haberler

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