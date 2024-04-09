Arhavi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Polis Haftası Tanıtım Filmi Büyük İlgi Gördü
Artvin'in Arhavi ilçesinde polis haftası ekinlikleri kapsamında ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım filmi, büyük ilgi gördü.
Polis haftası etkinlikleri kapsamında Arhavi İlçe Emniyet Müdürlüğü farklı etkinliklere imza attı. Bu kapsamda, polis teşkilatının önemini vurgulayan tanıtım filmi hazırladı. Ünlü sanatçılar gönderdikleri mesajlarda, Arhavi İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin polis haftasını kutladılar.
Video sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni kazandı. - ARTVİN