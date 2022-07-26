Arhavi Belediyesinde 2 belediye çalışanı yolsuzluk şüphesiyle açığa alındı - Haberler

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Arhavi Belediyesinde 2 belediye çalışanı yolsuzluk şüphesiyle açığa alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Arhavi Belediyesinde 2 belediye çalışanı yolsuzluk şüphesiyle açığa alındı

Artvin'in Arhavi Belediyesi'nde yolsuzluk yaptığı ihtimaliyle iki çalışan açığa alınarak haklarında işlem başlatıldı.

Artvin'in Arhavi Belediyesi'nde yolsuzluk yaptığı ihtimaliyle iki çalışan açığa alınarak haklarında işlem başlatıldı.

Arhavi Belediyesi usulsüz hesap hareketleri tespit edilen iki çalışanı hakkında açıklama yaptı. Belediye resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanlığımız bünyesinde kurulmuş olan derneklerin banka hesaplarında yapılan incelemede bazı usulsüz hesap hareketleri tespit edilmiş, suç konusu olabilme ihtimaline binaen durum Arhavi Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilerek iki belediye çalışanı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu kişiler ayrıca soruşturmanın selameti açısından açığa alınmış, kurum içi Denetleme Komisyonu tarafından da gerekli incelemeler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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