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Ardahan merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ardahan merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

Ardahan merkezli Kocaeli ve Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Ardahan merkezli Kocaeli ve Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Ardahan merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ardahan'ın yanı sıra Kocaeli ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ardahan Kocaeli Bursa 3. Sayfa Haberler

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