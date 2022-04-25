Son dakika... Ardahan merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı - Haberler

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Son dakika... Ardahan merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Ardahan merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Ardahan merkezli 12 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Ardahan merkezli 12 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ekiplerince Ardahan merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.

Ardahan, Bursa, Kocaeli, Diyarbakır, Tekirdağ, İzmir, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Konya, Adana ve Batman illerinde gerçekleşen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 19 zanlıdan 17'si yakalandı.

2 zanlının yakalanma çalışmaları ise devam ediliyor. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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