Ardahan-Kars Karayolunda Tır Devrildi: 1 Yaralı

Ardahan-Kars Karayolunda Tır Devrildi: 1 Yaralı
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Ardahan-Kars karayolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı ve olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ardahan- Kars karayolunda tırın şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ardahan-Kars karayolunun 38'inci kilometresi Hasköy mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen idaresindeki 27 P 0738 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü hafifi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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