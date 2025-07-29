Ardahan-Kars Karayolunda Tır Devrildi: 1 Yaralı

Ardahan- Kars karayolunda tırın şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ardahan-Kars karayolunun 38'inci kilometresi Hasköy mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen idaresindeki 27 P 0738 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü hafifi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ARDAHAN