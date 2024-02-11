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Ardahan-Kars kara yolu buzlanma nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapandı

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Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle bir tırın devrilmesi sonucu Ardahan-Kars kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve kaza sonrası yol tek şeritten kontrollü olarak açıldı.

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar ve buzlanma nedeniyle bir tırın devrilmesi sonucu Ardahan- Kars kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkiinde yaşandı. Kent genelinde soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ardahan-Kars kara yolunda seyir halinde olan A.S. idaresindeki 61 K 11150 plakalı tır, soğuk hava sonucunda meydana gelen buzlanma nedeniyle Çamlıçatak mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Yaralanan sürücü S.A., ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından kara yolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Tırın kaldırılması için çalışmalar başlarken tırdaki eşyalar başka tıra taşındı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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