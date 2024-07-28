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Ardahan'ın Posof ilçesinde tır devrildi

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Ardahan'ın Posof ilçesinde B.L. idaresindeki tır, Ilgar dağına tırmanırken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan tır, yol kenarına devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde B.L. idaresindeki tır, Ilgar dağına tırmanırken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan tır, yol kenarına devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yaralı sürücü araç içerisinden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı B.L, Ardahan Devlet hastanesine kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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