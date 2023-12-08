Ardahan'ın Posof ilçesinde kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Posof ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yürüttü. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Posof ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yürüttü. Gözaltına alınan şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramada, 80 tekstil ürünü, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 18 fişek ele geçirildi.

Kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.H.B, C.V.B, M.M.B. ve F.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ARDAHAN