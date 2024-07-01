Ardahan'ın Göle ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Yeleçli köyü yaylasında yıldırımın isabet ettiği bölgede 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Gün içerisinde etkili olan şiddetli sağanak ilçeye bağlı Yeleçli köyü yaylasında, merada otlayan büyükbaş hayvanların olduğu alana yıldırım isabet etti.

Olayda 5 büyükbaş hayvan telef olurken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARDAHAN