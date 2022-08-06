Ardahan haberleri! Pakistan'da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı Ardahan haberlerine göre - Pakistan'da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir yolcu otobüsünün devrilerek göle düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. - Pakistan'da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı İSLAMABAD - Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir yolcu otobüsünün devrilerek göle düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Pakistan'ın Pencap eyaletinin Hafizabad şehrinde bir yolcu otobüsü devrilerek göle düştü. Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, göle düşen otobüs vinç yardımıyla çıkartıldı. Kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, yaralıların hastaneye sevk edildiği açıklandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar Pakistan 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ardahan haberleri! Pakistan'da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.