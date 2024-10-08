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Ardahan Emniyetinden Dolandırıcılara Karşı Uyarı

Ardahan Emniyetinden Dolandırıcılara Karşı Uyarı
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Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirerek uyarılarda bulundu. Ekipler, yoğun bölgelerde hazırladıkları afiş ve broşürlerle kimlik bilgileri verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılara karşı vatandaşları bilgilendirerek uyardı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde afiş ve broşür dağıtarak vatandaşları ve banka çalışanlarını bilgilendirdi.

Vatandaşlara telefon görüşmelerinde kimlik numarası, adres bilgisi, banka hesabı ve kredi kartı bilgilerinin verilmemesi belirtildi.

Ayrıca, kendilerini polis, jandarma veya savcı diye tanıtan kişilere ziynet eşya, para teslimi veya para aktarımı yapılmaması uyarısında bulundu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Güvenlik ardahan 3-sayfa Sağlık

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