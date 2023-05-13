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Ardahan'da yıldırımın isabet ettiği genç hayatını kaybetti

Ardahan'da yıldırımın isabet ettiği genç hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Ardahan'da hayvan otlatırken düşen yıldırımın isabet ettiği bir genç hayatını kaybetti.

Ardahan'da hayvan otlatırken düşen yıldırımın isabet ettiği bir genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hanak ilçesinde Oğuzyolu ile Dirsekkaya köyleri arasında hayvan otlatan 23 yaşındaki Tufan Ünsal'a yıldırım isabet etti. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Ünsal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ARDAHAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ardahan 3. Sayfa Haberler

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